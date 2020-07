Ultimate Tennis Showdown 2020: la classifica aggiornata. Matteo Berrettini già in semifinale

Prosegue il tennis in Francia, con l’Ultimate Tennis Showdown 2020, manifestazione a tappe voluta fortemente da Patrick Mouratoglou: ieri si è chiusa la quarta tappa, che prevedeva settima ed ottava giornata del round robin. L’ellenico Stefanos Tsitsipas è ora in testa da solo con sette successi, terzo Matteo Berrettini con cinque vittorie e tre sconfitte. I primi quattro sono già qualificati per le semifinali di domenica 12 luglio, quando si giocherà anche la finale.

• Semifinals: #1 🆚 #4, #2 🆚 #3

• @StefTsitsipas will top the final rankings if he beats @David__Goffin and/or @richardgasquet1 loses to Paire on next Saturday's Day 9

• Gasquet finishes in top 2 with a win

• Berrettini finishes in top 3 with a 4-0 or 3-1 win#UTShowdown pic.twitter.com/FrF0sv14ob

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 6, 2020