Udinese-Genoa, Serie A: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni

Quella che prenderà il via domenica 5 luglio alle 19:30 dalla Dacia Arena di Udine sarà una sfida cruciale nella lotta salvezza della Serie A 2019-2020. Udinese e Genoa si trovano infatti nelle zone più pericolose della classifica, separate da soli due punti e con il fiato sul collo di Lecce e Sampdoria, anch’esse in fuga disperata dalla zona retrocessione.

I liguri, dopo la pesante sconfitta contro la Juventus, hanno quindi l’imperativo di uscire con dei punti in mano dalla tana dei bianconeri che, in caso di vittoria, si allontanerebbero forse definitivamente dalla squadra di Nicola. Mister Gotti dovrà quindi caricare De Paul e compagni e intimar loro di scendere sul campo con il coltello tra i denti, come fatto qualche giorno fa contro l’Atalanta, vittoriosa solo per 3-2 al termine di un match tiratissimo.

COME SEGUIRE IN TV IL MATCH –– Udinese-Genoa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 255) ed in streaming su SkyGo.

PROGRAMMA SERIE A 2020

Domenica 5 luglio

ore 19:30 Udinese-Genoa – diretta su Sky Sport (canale 255)

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata Sturaro; Pinamonti, Favilli

