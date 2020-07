Tour de France 2020, Tadej Pogacar: “Sarò lì per imparare, ma voglio essere nella forma migliore”

L’anno scorso ha stupito tutti, con una Vuelta di Spagna super: Tadej Pogacar è pronto a lanciarsi verso il Tour de France, obiettivo principale di questo 2020 per il giovanissimo sloveno della UAE Emirates. Il campione nazionale a cronometro vuol giocarsi le sue carte, pur sapendo che non sarà assolutamente facile ripetere le imprese iberiche.

Le sue parole in una videoconferenza riportata da VeloNews: “In primo luogo sarò lì per imparare. Questo sarà il mio primo Tour de France e soltanto il mio secondo Grande Giro. Ma se avrò la possibilità di mostrare cosa posso fare, lo farò”. Prosegue: “Ricordo che lo vedevo da bambino in televisione. Non sapevo davvero cosa fosse il ciclismo. Non ricordo chi fossero i corridori. Ma la folla lungo la strada era semplicemente incredibile. Il Tour de France è la gara più grande. Solo esserci è qualcosa di speciale“.

Sulle sue possibilità: “Siamo pronti a fare tutto il possibile per vincere tappe o ottenere la maglia gialla, ma non voglio promettere nulla. Voglio essere nella forma migliore possibile. Vincere tre tappe e salire sul podio alla Vuelta l’anno scorso è stato del tutto inaspettato. Non credo di poterlo fare di nuovo al Tour. Puoi perdere il Tour quasi ogni giorno, ma puoi anche vincerlo quasi ogni giorno”.

Poi, la possibilità di andare a provare le Classiche del nord: “Mi piace molto il Belgio, è un bel Paese con gare davvero fantastiche. Spero di esserci e divertirmi! Il Fiandre è utile per l’esperienza. È uno stile di gara diverso, strade diverse, ecc. Non è sicuro al 100% che lo farò, ma è un’opportunità per fare una bella esperienza e aiutare la squadra”.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse