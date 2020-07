Torino si candida per ospitare le Universiadi Invernali 2025: assegnazione entro l’anno

Il Piemonte ha formalizzato la candidatura per organizzare le Universiadi Invernali 2025. Ad annunciarlo sono state Regione Piemonte, Città di Torino, Università di Torino, Politecnico di Torino, Edisu e Centro Universitario sportivo di Torino in una lettera indirizzata a Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport. L’assegnazione dell’evento riservato agli atleti universitari di tutto il mondo è prevista entro la fine dell’anno in corso, nelle prossime settimane sarà presentato il budget preventivo della candidatura italiana. Sempre a Torino si svolgerebbero la Para Universiadi e gli Special Olympics. Si parla di un costo di 50-55 milioni di euro secondo la Fisu ma la stima per Torino è inferiore come ha affermato Riccardo D’Elicio, presidente del Cus Torino.

Foto: Lapresse