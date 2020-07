Atletica, Vladimir Aceti corre i 400 in 45.87. Larissa Iapichino si cimenta sui 150

Dopo un sabato estremamente intenso, c’è stata anche una domenica relativamente interessante per l’atletica leggera italiana. A Tivoli (in provincia di Roma) Vladimir Aceti ha corso i 400 metri in 45.87. Il 21enne brianzolo, finalista con la 4×400 agli ultimi Mondiali, è tornato a correre sotto i 46 secondi dopo tre anni e ha firmato il suo nuovo personale, migliorando il 45.92 con cui vinse la medaglia d’oro agli Europei Under 20 nel 2017. L’azzurro si è imposto davanti a Michele Tricca (47.01) e Giuseppe Leonardi (47.40) mentre Rebecca Borga ha vinto il giro di pista al femminile col nuovo personale di 53.12.

A Novara ha debuttato Daisy Osakue, capace di lanciare il suo disco a 58.21 metri; a Rieti Giovanni Faoci ha aperto con 53.90 metri; Carmelo Musci ha sfiorato il record italiano under 20 nel getto del peso, 18.42 metri contro il 18.63 di Sebastiano Bianchetti. Larissa Iapichino, dopo il 6.57 saltato sabato pomeriggio a Vittorio Veneto, è tornata in pista per un test sui 150 metri: ha corso in 18.36 (-0.1 m/s di vento), venendo preceduta da Elisa Visentin (18.09). Nella stessa località bel personale di Edoardo Scotti sui 200 metri (21.28, migliorato il 21.56 di due anni fa).

Foto: COLOMBO/FIDAL