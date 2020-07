Tennis, Benoit Paire: “Se si giocassero oggi, rinuncerei agli US Open. La salute viene prima di tutto”

Mancano cinque settimane alla ripresa del circuito ATP, che ripartirà dagli Stati Uniti con i tornei di Washington e Cincinnati (traslocato a New York), preludio all’appuntamento più atteso, gli US Open. Non tutti, però, sono convinti che giocare negli USA sia la decisione migliore, dal momento che il Paese continua a registrare più di 50.000 casi di coronavirus al giorno. Tra coloro che non si sentirebbero al sicuro in una trasferta in Nord America c’è Benoit Paire, che ha ammesso candidamente che ad oggi rinuncerebbe alla tournée statunitense.

Il tennista francese, numero 21 del mondo, ha confessato le proprie preoccupazioni a ‘RMC Sports’: “Ad essere onesti, non sembra molto sicuro viaggiare negli Stati Uniti in questo momento. Se si giocassero oggi, rinuncerei agli US Open. Se le cose continueranno così, preferirò rimanere in Europa riposato e preparami alle successive sfide: Madrid, Roma e il Roland Garros. La situazione non sta migliorando e bisogna stare attenti”.

Paire, che in queste settimane sta partecipando all’Ultimate Tennis Showdown nei pressi di Nizza, ha aggiunto che la salute è sempre prioritaria rispetto a qualsiasi altra cosa: “Sono un professionista e mi piace competere, ma la salute viene prima di tutto. Andare negli Stati Uniti in questo momento è un rischio enorme per me”.

