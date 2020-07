Tiro a segno, le date possibili dei Campionati Italiani Assoluti 2020

Dopo la prima ripartenza, il tiro a segno nostrano prova ulteriormente a tracciare e a tracciarsi la strada verso una ripresa che comprenda oltre alla possibilità di allenarsi anche quella di gareggiare cercando di stilare un cronoprogramma per i prossimi Campionati Italiani Assoluti 2020. Dalle prime documentazioni pubblicate dall’Unione Italiana del Tiro a Segno (UITS), si apprende infatti come per quest’anno l’evento che assegna le corone tricolori potrebbe svolgersi in maniera particolare, facendo ovviamente fede alle direttive sanitarie in vigore.

Andiamo quindi a vedere le principali scelte:

– disputa delle discipline solo ed esclusivamente ad aria compressa dalla distanza dei 10 metri,

– due gare di qualificazione agli Assoluti comprese fa Ottobre e Novembre,

– annullamento collaterale di tutti gli altri eventi di portata nazionale (ad es. il Campionato d’Inverno, le gare a fuoco da 50 o 300 m).

-disputa degli Assoluti stessi in due weekend di gara: 3-6 dicembre 2020, in sede da definire, i Campionati Italiani per le categorie Juniores, Ragazzi e Allievi, e 10-13 dicembre 2020, in sede da definire, i Campionati Italiani per le categorie Seniores, Master e Para.

– Campionati Italiani Target Sprint, infine, da disputarsi a L’Aquila il 26-27 settembre 2020.

Loading...

Loading...

michele.cassano@oasport.it



Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UITS