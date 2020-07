Tennis, UTS 2020: Matteo Berrettini si gioca l’accesso alle semifinali. Sfida super con Tsitsipas

Matteo Berrettini va a caccia di un posto nelle semifinali dell’Ultimate Tennis Showdown 2020, il torneo ad esibizione organizzato da Patrick Mouratoglou nella sua accademia a Nizza. Sarà un weekend decisivo per il tennista romano, che se la vedrà sabato contro il greco Stefanos Tsitsipas e poi domenica contro l’australiano Alexei Popyrin. Due partite che potrebbero già determminare la posizione finale del numero otto del mondo, che comunque ha ampie possibilità di chiudere tra i primi quattro.

C’è sicuramente grande attesa per la sfida di domani sera contro Tsitsipas. Si affrontano il primo ed il secondo della classifica e chi vince potrebbe già staccare il biglietto per la semifinale. Una partita che promette spettacolo, tra coloro che sono stati finora i migliori dell’UTS. Berrettini ha giocato molto bene sul cemento francese, ma, dopo la sconfitta con Thiem della scorsa giornata, vuole subito riscattarsi ed ottenere un successo importante.

Domenica, invece, Berrettini sfiderà Alexei Popyrin. Altro match complicato per il romano, visto che l’australiano è dotato di un ottimo servizio e si è ben comportato finora a Nizza. Popyrin, inoltre, si sta giocando anche lui l’accesso alla semifinale e proprio per questo anche la sfida di sabato con il francese Richard Gasquet è un vero e proprio scontro diretto.

In chiave qualificazione alle semifinali, David Goffin dovrebbe ottenere due vittorie contro il tedesco Dustin Brown ed il francese Benoit Paire, mettendo quasi al sicuro il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. Altra partita importante è quella tra lo spagnolo Feliciano Lopez ed il francese Richard Gasquet, che sono anche avversari diretti di Matteo Berrettini.

SABATO 4 LUGLIO

16.00 Benchetrit-Paire (diretta streaming su utslive.tv)

17.15 Brown-Lopez (diretta tv su Eurosport 1 e diretta streaming su Eurosport Player e utslive.tv)

18.30 Popyrin-Gasquet (diretta tv su Eurosport 1 e diretta streaming su Eurosport Player e utslive.tv)

21.00 Goffin-Moutet (diretta streaming su utslive.tv)

22.15 Tsitsipas-Berrettini (diretta streaming su utslive.tv)

DOMENICA 5 LUGLIO

16.00 Benchetrit-Brown (diretta streaming su utslive.tv)

17.15 Tsitsipas-Moutet (diretta tv su Eurosport 1 e diretta streaming su Eurosport Player e utslive.tv)

18.30 Berrettini-Popyrin (diretta tv su Eurosport 1 e diretta streaming su Eurosport Player e utslive.tv)

21.00 Lopez-Gasquet (diretta streaming su utslive.tv)

22.15 Goffin-Paire (diretta streaming su utslive.tv)

