Tennis, Torneo di Perugia 2020: Sonego in semifinale, continua la splendida corsa di Gigante. Galovic sorprende Andujar

Si conclude anche per il settore maschile il giovedì del torneo di Perugia, organizzato dalla MEF Tennis Events all’interno del ZzzQuil Tennis Tour. Il quadro delle semifinali va a chiudersi non senza sorprese, e se da un lato c’è Lorenzo Sonego che continua la sua corsa senza grandi intoppi, dall’altro c’è Matteo Gigante, 18 anni, che si guadagna un risultato di sicuro interesse quale il penultimo atto.

Nella parte alta del tabellone, non eccessivi i problemi di Sonego: il torinese, numero 3 d’Italia e prima testa di serie, supera Raul Brancaccio rifilandogli un break nel primo set e due nel secondo per chiudere con il punteggio di 6-3 6-3. Di fronte a lui ci sarà lo spagnolo Carlos Taberner, che ha però dovuto lottare per due ore e mezza per avere ragione di Lorenzo Giustino, sconfitto per 6-4 3-6 6-2.

Nella parte bassa, invece, la sorpresa la offre Viktor Galovic. Il croato, che però l’Italia la conosce benissimo (l’ha rappresentata in passato e ha la doppia cittadinanza), approfitta della stanchezza di Pablo Andujar dopo il notevole match disputato da Luca Nardi (un 2003, con tutte le differenze del caso) e lo batte per 6-3 6-4. In semifinale affronterà Matteo Gigante, e per il diciottenne è una bella soddisfazione, quella di battere un Riccardo Bonadio in ottima forma per 6-4 6-4.

Foto: Marta Magni / MEF Tennis Events