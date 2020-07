Tennis, Torneo di Perugia 2020: Lorenzo Sonego vince in rimonta contro Viktor Galovic

Si è giocata la finale maschile al torneo di tennis di Perugia, il secondo del ZzzQuil Tennis Tour dopo gli Assoluti di Todi: questa manifestazione era aperta anche agli stranieri ma ad imporsi al termine di un match combattutissimo è il numero uno del seeding, Lorenzo Sonego, che regola il numero sette del tabellone, il croato Viktor Galovic, per 3-6 7-6 (1) 6-4 dopo due ore e 35 minuti di gioco.

Nel primo set Sonego cede il servizio ai vantaggi del quarto game e poi attraversa un passaggio a vuoto abbastanza lungo, tanto che nel sesto gioco Galovic opera un secondo strappo a trenta e sale sul 5-1. L’azzurro recupera immediatamente uno dei due break ma, quando il croato torna a servire per il set, chiude alla seconda occasione per 6-3 in 39 minuti.

Nella seconda partita l’equilibrio dura fino al quinto game, poi nel sesto Sonego si porta 0-40 in risposta ed alla terza occasione centra il break, salendo 4-2. Identico canovaccio, a ruoli invertiti, nel game seguente, ed il croato trova l’immediato controbreak, agganciando poi l’avversario sul 4-4. Si va al tie break: Sonego vola sul 5-0 e poi chiude 7-1 dopo un’ora e sette minuti.

La partita decisiva si apre con lo strappo di Sonego che conferma subito l’allungo andando 2-0. L’azzurro tiene agevolmente i propri turni al servizio e paradossalmente soffre soltanto nel decimo gioco, unica occasione in cui si va ai vantaggi, ma al secondo match point Sonego chiude in 48 minuti sul 6-4.

Il grande equilibrio in campo è rimarcato dalle statistiche molto simili tra i due tennisti: Sonego vince nel computo totale un solo punto in più del balcanico, 86 contro 85, ma la differenza nel complesso la fa la palla break sfruttata dall’azzurro nel terzo parziale, quando poi non ha concesso occasioni di rientro al croato.

Perugia – ZzzQuil Tennis Tour

Finale maschile

Lorenzo Sonego (1) b. Viktor Galovic (Croazia, 7) 3-6 7-6 (1) 6-4

Foto: Marta Magni/MEF