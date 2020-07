Tennis, Thiem’s 7: terza giornata. Berrettini già qualificato sfida Khachanov, Thiem contro Struff

Prosegue senza sosta il Thiem’s 7, torneo di tennis di esibizione organizzato da Dominic Thiem a Kitzbuhel. Sulla terra rossa austriaca oggi si disputerà la terza e ultima giornata della fase a gironi: i primi due classificati di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali di venerdì, mentre sabato è in programma la finalissima.

Nel girone denominato Soccer-Coin, Matteo Berrettini ha già strappato il pass per le semifinali e si è anche già assicurato il primo posto nel raggruppamento. Il numero 1 d’Italia ha infatti sconfitto prima Dennis Novak e poi Roberto Bautista Agut senza concedere neanche un set agli avversari: l’austriaco è stato piegato con il punteggio di 7-6 (6) 6-3, mentre lo spagnolo è stato superato con il risultato di 6-4 6-3. Un Berrettini che ha dunque confermato anche in Austria l’ottimo stato di forma già esibito all’Ultimate Tennis Showdown: i problemi fisici che lo avevano afflitto tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 sembrano ormai alle spalle e la confidenza con il campo non può che migliorare. A giocarsi il secondo posto nel girone saranno proprio Novak e Bautista Agut, che si sfideranno alle ore 13.00, mentre Karen Khachanov, avversario odierno di Berrettini, è già eliminato.

Loading...

Loading...

Nell’altro girone, denominato IFA, il padrone di casa Dominic Thiem comanda la classifica dopo le vittorie contro Casper Ruud e Andrey Rublev: per il numero 3 del ranking ATP l’ultimo impegno del raggruppamento sarà contro Jan-Lennard Struff. L’altra sfida di giornata vedrà invece contrapposti proprio Rublev e Ruud: il russo va a caccia della semifinale mentre il norvegese è ancora a secco di vittorie nel torneo.

THIEM’S 7: LA TERZA GIORNATA (9 LUGLIO)

Ore 13.00: Roberto Bautista Agut – Dennis Novak

Ore 14.30: Andrey Rublev – Casper Ruud

Ore 16.00: Dominic Thiem – Jan-Lennard Struff

Ore 20.15: Matteo Berrettini – Karen Khachanov

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS