Tennis, Thiem’s 7: Rublev e Bautista Agut approdano in semifinale, Thiem vince ancora

In attesa del match di stasera tra Matteo Berrettini e Karen Khachanov, si sono disputati gli altre tre incontri dell’ultima giornata della fase a gironi del Thiem’s 7. Sulla terra battuta di Kitzbuhel, Roberto Bautista Agut e Andrey Rublev hanno ottenuto due vittorie importanti e hanno strappato il pass per le semifinali di domani, mentre Dominic Thiem ha timbrato il terzo successo in altrettante partite.

Nel primo match di giornata, valevole per il gruppo Soccer-Coin, Roberto Bautista Agut si è aggiudicato nettamente lo spareggio per il secondo posto contro Dennis Novak. Lo spagnolo ha sbrigato la pratica in appena cinquanta minuti di gioco con un eloquente 6-0 6-1 e si è così qualificato per le semifinali, dove affronterà Dominic Thiem.

Nell’altro girone, denominato IFA, Andrey Rublev ha sconfitto Casper Ruud al super tie-break e ha ottenuto l’accesso in semifinale, dove sfiderà Berrettini. Dopo un’ora e ventotto minuti di gioco, il russo ha avuto la meglio sul norvegese con il punteggio di 6-2 3-6 10-4. Il primo posto nel raggruppamento, invece, è di proprietà di Thiem: il padrone di casa ha superato in due set Jan-Lennard Struff, imponendosi con il risultato di 6-4 7-6 (3) dopo un’ora e ventitré minuti di gioco.

THIEM’S 7: I RISULTATI DI OGGI (9 LUGLIO)

Roberto Bautista Agut – Dennis Novak 6-0 6-1

Andrey Rublev – Casper Ruud 6-2 3-6 10-4

Dominic Thiem – Jan-Lennard Struff 6-4 7-6 (3)

