Il ministro Spadafora annuncia: “Nel Decreto Rilancio tante misure in favore dello sport”

Il ministro dello Sport e delle Politiche giovanili Vincenzo Spadafora torna a esprimere concetti sulle sue pagine social relativamente alle decisioni governative riguardanti il mondo sportivo. Ebbene, attraverso un post su Facebook, il ministro ha preannunciato che tante misure di interesse per l’ambito citato saranno presenti nel Decreto Rilancio, con la finalità di dare un po’ di respiro soprattutto allo sport di base, molto sofferente in questo momento.

“Nel Decreto Rilancio sono presenti molte misure a favore del mondo sportivo: un investimento mai realizzato prima. Nel corso dei lavori alla Camera si sono trovate risorse aggiuntive che potenziano alcune delle misure introdotte dal Governo“, le parole di Spadafora, che però si rammarica per la bocciatura sul credito d’imposta. Da questo punto di vista, però, non si vuol demordere: “Peccato invece che la Commissione parlamentare abbia bocciato l’emendamento sul credito d’imposta, nonostante l’impegno di alcuni deputati. È una misura importante, perché non tutte le discipline sportive possono godere dei proventi dei diritti tv. Resto dell’idea che si tratti di uno strumento utile; mi adopererò per trovare una soluzione al più presto” (le parole riportate dall’Ansa).

Foto: LaPresse