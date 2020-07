Tennis: Thiem’s 7 2020, Matteo Berrettini e il padrone di casa già in semifinale

Due giocatori hanno la certezza di disputare altri due match nel Thiem’s 7 in corso a Kitzbuhel, in considerazione della presenza di entrambe le finali oltre alle semifinali. Uno è il padrone di casa, Dominic Thiem, e l’altro è Matteo Berrettini; entrambi attendono gli sviluppi degli incontri di domani per poter capire chi dovranno affrontare nel penultimo atto.

Con la vittoria per 6-4 6-3 sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, l’azzurro è salito a quota 2-0 in classifica, mentre l’iberico dovrà per forza di cose battere l’austriaco Dennis Novak in quello che si configura come uno scontro diretto. Proprio quest’ultimo ha superato per 6-1 6-4 il russo Karen Khachanov, non apparso esattamente nella migliore condizione possibile in questo periodo.

Per quanto riguarda invece Thiem, questa sera a spedirlo in semifinale è stato il buon 7-5 6-4 con il quale ha regolato il russo Andrey Rublev, che dovrà ora vedersela con il norvegese Casper Ruud per assicurarsi il passaggio del girone. Chi, invece, spera ancora, proprio con la vittoria sul giocatore scandinavo, è Jan-Lennard Struff: il tedesco lo ha sconfitto per 6-4 6-4, però il confronto con il padrone di casa austriaco di domani non lo vede, ovviamente, favorito.

CLASSIFICA GIRONE IFA

1. Thiem (2-0)

2. Rublev, Struff (1-1)

4. Ruud (0-2)

CLASSIFICA GIRONE SOCCERCOIN

1. Berrettini (2-0)

2. Bautista Agut, Novak (1-1)

4. Khachanov (0-2)

Foto: LaPresse