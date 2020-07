Tennis: Simona Halep giocherà il WTA di Palermo. Confermati i suoi desideri delle scorse settimane

Ci sarà anche Simona Halep tra le protagoniste del torneo WTA di Palermo, a partire dal 3 agosto, che darà il via alla seconda parte della stagione del tennis femminile, fermato fin dagli inizi di marzo dall’evolversi della pandemia di coronavirus.

La rumena, attualmente numero 2, aveva in passato già espresso il desiderio di tornare a giocare proprio sulla terra siciliana, e lo aveva fatto dalle pagine del New York Times. Non è la sua prima presenza a Palermo, dal momento che aveva già giocato nel 2010 (perso al primo turno contro la francese Aravane Rezai, allora nel suo miglior momento della carriera). Rispetto ad allora, però, è naturalmente tutto cambiato per la giocatrice che, nel frattempo, ha vinto il Roland Garros nel 2018 e Wimbledon nel 2019.

Oltre alla presenza di Halep, è prevista anche quella di cinque giocatrici comprese tra le prime venti e, tra le italiane, di Camila Giorgi e Jasmine Paolini, attualmente le prime due giocatrici del nostro Paese (per la marchigiana, in particolare, è l’esordio a Palermo).

Queste le prime dichiarazioni della giocatrice rumena, riportate dalla pagina ufficiale del torneo su Facebook: “Ciao a tutti. Sono molto felice di annunciare che tornerò a Palermo dopo dieci anni. Spero di trascorrere una fantastica settimana laggiù. A presto“.

Foto: LaPresse