Tennis, Roger Federer: “Il nuovo ranking mi permetterà di arrivare al 2021 in maniera più serena”

Il mondo del tennis sta provando a ripartire, non senza fatica, in vista della stagione sul cemento americano (che culminerà con il doppio appuntamento newyorkese di Cincinnati e US Open), quindi del Roland Garros. Rafael Nadal, Novak Djokovic e tutti gli altri si chiedono se e come si potrà tornare in campo con tutte le incertezze dell’emergenza sanitaria globale. Chi, invece, non ha di questi problemi ed è già proiettato verso il 2021, è Roger Federer.

Il fuoriclasse svizzero, reduce da una doppia operazione al ginocchio, è ormai ai box da diversi mesi e, anche prima della pandemia del COVID-19, era già pronto a saltare tutta l’annata per tornare al 100% dal punto di vista fisico. A sua insaputa, quindi, il vincitore di 20 tornei del Grande Slam, ha scelto il momento giusto per fermarsi. Quando tutto il circus è in panne per il coronavirus, Roger Federer sta procedendo nella sua vita di tutti i giorni nella sua villa in Svizzera, con il mirino già puntato sul 2021.

Al momento i suoi unici pensieri sono legati al recupero dal punto di vista fisico per riportare l’articolazione al massimo delle proprie capacità in vista di quella che, a rigor di logica, potrebbe essere l’ultima stagione di uno dei più grandi interpreti di tutti i tempi. Dopo uno stop di quasi un anno, tuttavia, la domanda è inevitabile. Come sarà il ranking dell’otto volte vincitore di Wimbledon?

“Per me la situazione non è cambiata molto anche se devo dire che, senza questo particolare ranking, al rientro la mia classifica sarebbe stata molto diversa – le sue parole riportate da TennisWorldItalia.com – I miei fan sono felici perché anche se io non posso giocare, gli altri non possono vincere anche se questa cosa non mi riguarda affatto. L’unica cosa che sto facendo in questo momento è rilassarmi e questo ranking mi aiuta. Spero infine di essere pronto per il primo Dicembre in modo da poter lavorare e prepararmi bene per la stagione 2021″.

Ma, esattamente, come va a comporsi questa nuova modalità di punteggio? Il nuovo ranking è stato strutturato per avere una graduatoria che coprirà un periodo di tempo di ben 22 mesi. La classifica di ogni giocatore terrà conto dei 18 migliori risultati ottenuti nel periodo compreso tra marzo 2019 e dicembre 2020. Un giocatore tuttavia non può contare sui punti ottenuti due volte nello stesso torneo. Per esempio se Rafa Nadal vincesse gli US Open 2020, la sua classifica non verrebbe modificata in quanto i punti ottenuti dallo spagnolo lo scorso anno a Flushing Meadows continuerebbero a fare parte della classifica senza ulteriori aggiornamenti.

Foto: Lapresse