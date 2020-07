Tennis, Bett1 ACES 2020: Berrettini debutta contro Bautista Agut, per Sinner c’è il test Thiem

Nella giornata odierna continuerà il Bett1 ACES 2020, torneo di tennis di esibizione che si disputa a Berlino nel corso di questa settimana. La manifestazione, divisa in due competizioni differenti (la prima su erba e l’altra su cemento), è stata inaugurata ieri con i primi quattro incontri (due al maschile e altrettanti al femminile) giocati sul verde dello Steffi Graf Stadion. Oggi sono in programma le semifinali, all’interno delle quali saranno impegnati due azzurri: Jannik Sinner e Matteo Berrettini, contrapposti rispettivamente a Dominic Thiem e Roberto Bautista Agut.

Sinner ha debuttato ieri vincendo il quarto di finale contro Tommy Haas: 6-4 3-6 10-8 il punteggio in favore dell’altoatesino in quello che era un vero e proprio scontro generazionale (un classe 2001 contro un classe 1978). C’era tanta curiosità per il ritorno in campo di Sinner a distanza di oltre quattro mesi dall’ultimo match disputato (3 marzo, al Challenger di Indian Wells): le risposte della giovanissima promessa del tennis italiano sono state discordanti, tra i consueti lampi di talento puro e qualche prevedibile passaggio a vuoto. Sebbene fosse contrapposto a un ex giocatore che ha appeso la racchetta al chiodo da più di due anni, il match era particolarmente insidioso per Sinner sia per la mancanza del ritmo partita sia per la superficie chiamata in causa, quell’erba sulla quale l’azzurrino ha disputato pochissime partite in carriera e su cui non è affatto facile adattarsi. Oggi Sinner sarà chiamato a un test ancora più probante, la sfida contro Dominic Thiem, il quale, a differenza sua, ha partecipato già a tantissimi incontri nella fase del post-lockdown.

Berrettini, invece, debutterà nel torneo proprio nella giornata odierna. Il romano, reduce dal trionfo all’Ultimate Tennis Showdown organizzato da Patrick Mouratoglou, ha comunicato solamente pochi giorni fa la propria adesione alla prima parte della manifestazione (sul cemento verrà sostituito da Karen Khachanov) e ha usufruito di un bye al primo turno che gli permetterà di partire direttamente dalle semifinali. L’avversario sarà Roberto Bautista Agut, che il numero 8 del mondo ha già affrontato due volte negli scorsi giorni in occasione del Thiem’s 7: in entrambe le circostanze è stato Berrettini ad avere la meglio, anche in maniera piuttosto netta (6-4 6-3 durante la fase a gironi e 6-4 6-2 nella finale per il terzo posto). Lo spagnolo si è qualificato ieri grazie alla vittoria al super tie-break contro Jan-Lennard Struff.

Nel torneo femminile, invece, le due semifinali saranno: Elina Svitolina contro Anastasija Sevastova e Petra Kvitova contro Kiki Bertens. Ieri, infatti, Sevastova ha beneficiato del ritiro di Julia Goerges quando era comunque in vantaggio per 6-3 4-3, mentre Kvitova ha sconfitto Andrea Petkovic con il punteggio di 6-4 6-1.

