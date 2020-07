Tennis, Grigor Dimitrov guarito dal coronavirus: il bulgaro è pronto per la stagione statunitense

Grigor Dimitrov è ufficialmente guarito dal coronavirus. Il tennista bulgaro, ex top 3 della classifica mondiale e attuale numero 19 del ranking ATP, aveva contratto il Covid-19 in occasione della seconda tappa dell’Adria Tour, in quel di Zadar (Croazia), ed era stato il primo di una lunga serie di tennisti e membri degli staff tecnici ammalatisi nel corso di quell’evento.

Dimitrov ha rivelato di essere guarito attraverso un messaggio postato sui propri profili social, in cui ha comunicato di essere carico per la ripartenza della stagione sul cemento statunitense. Di seguito le parole del 29enne bulgaro: “Ho appena ricevuto una grande notizia, sono guarito dal Covid-19. Grazie per tutto il supporto che mi avete mostrato nelle scorse settimane durante la mia quarantena. Non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con l’obiettivo di essere pronto per la stagione sul cemento statunitense“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS