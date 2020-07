Tennis, Rafael Nadal: “Ho giocato la finale di Wimbledon 2008 con un’infiltrazione”

Rafael Nadal ritorna sulla storica finale di Wimbledon 2008. Quello fu il primo titolo sull’erba londinese dello spagnolo, che riuscì a battere in finale Roger Federer. Uno scontro epico con il maiorchino che si portò avanti di due set, poi ci fu la fantastica rimonta dello svizzero ed infine un quinto set entrato nella leggenda.

Nadal si impose con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 6-7 9-7 dopo quasi cinque ore di match. Lo spagnolo ha rilasciato un’intervista a Movistar e ha parlato di quel match e soprattutto delle sue condizioni fisiche prima e durante l’incontro, con il numero due del mondo che rischio anche di non giocare.

“Non l’ho mai detto, ma nella finale di Wimbledon nel 2008 ho dovuto giocare con una infiltrazione al piede dall’inizio della partita. Non solo in quella partita, ma anche in alcune partite precedenti. Le soste dell’incontro hanno in qualche modo complicato la situazione. L’anestesia al piede aveva una durata. E io, senza infiltrazione, non potevo giocare. Ne avevo bisogno perchè avevo dolore quando giocavo senza alcuna infiltrazione . Ho avuto un problema durante il torneo al piede e praticamente, non mi sono allenato perché non riuscivo a farlo. Ero nervoso perché non sapevo quanto sarebbe durata l’infiltrazione”.

Foto: LaPresse