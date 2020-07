Tennis, Novak Djokovic potrebbe non giocare agli US Open: “Non so se ci sarò, parteciperò al Roland Garros”

Non sono state settimane semplici per il serbo Novak Djokovic. Il n.1 del mondo è finito nell’occhio del ciclone delle polemiche per l’organizzazione dell’Adria Tour, visti i casi positivi al Covid-19 tra i quali il suo e della moglie della Jelena. Una manifestazione nella quale non si è tenuto conto dei rischi e Nole è stato accusato da più parti, anche oltre le sue oggettive responsabilità.

Djokovic, comunque, sta facendo alcune valutazioni sulla programmazione agonistica, visto che dal mese di agosto si tornerà a giocare e in tempi molto serrati. In un contesto del genere, non è facile capire il da farsi e il n.1 ATP ha espresso quelle che sono le sue intenzioni: “Non giocherò a Washington, mentre a Cincinnati dipenderà dal fatto di esserci o meno agli US Open. Non so se parteciperò allo Slam negli States, di sicuro sarò al via del Roland Garros e vorrei giocare a Madrid e a Roma“. Nole ha poi valutato positivamente le nuove classifiche, con una distribuzione dei punti in 22 mesi (marzo 2019-dicembre 2020) nel corso dei quali si è fatto in modo che i giocatori possano solo che guadagnare dei punti e non perderli: “Mi sembra una saggia decisione e credo che vada bene“, il parere del balcanico.

Foto: LaPresse