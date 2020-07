Tennis, Thiem’s 7: seconda giornata. Berrettini sfida Bautista Agut, Thiem contro Rublev

Si disputerà oggi, 8 luglio, la seconda giornata del Thiem’s 7, torneo di tennis di esibizione organizzato da Dominic Thiem. Saranno otto i giocatori del circuito Atp che scenderanno in campo sulla terra battuta di Kitzbühel. Oltre al tennista austriaco saranno impegnati nel torneo di esibizione anche Matteo Berrettini, Roberto Bautista Agut, Jan-Lennard Struff, Dennis Novak, Andrey Rublev, Karen Khachanov e Casper Ruud.

L’azzurro dopo il trionfo di ieri contro Novak dovrà vedersela con lo spagnolo Bautista Agut (num. 12 ATP) alle ore 13.30. Un match che si preannuncia molto equilibrato e divertente. Tra i due ci sono quattro precedenti con tre vittorie del tennista numero 8 del mondo. A completare il programma del gruppo Soccer-Coin la sfida tra Khachanov-Novak che si giocherà non prima delle 14.30.

Per quanto concerne invece il gruppo IFA il primo match di giornata sarà quello tra Struff-Ruud. Entrambi andranno a caccia della prima vittoria nella competizione. Senza ombra di dubbio la partita più attesa sarà quella tra Thiem-Rublev in programma alle ore 20.15. Il numero 3 del mondo ha vinto due dei tre precedenti. Ricordiamo che soltanto due tennisti per girone si qualificheranno per la fase successiva: le semifinali si disputeranno venerdì 10 luglio, mentre sabato 11 si giocherà la finale.

THIEM’S 7, LA PRIMA GIORNATA

Ore 13.00: Matteo Berrettini (ITA)-Roberto Bautista Agut (SPA)

Ore 14.30: Karen Khachanov (RUS)-Dennis Novak (AUS)

Ore 16.00: Jan-Lennard Struff (GER)-Casper Ruud (NOR)

Ore 20.15: Dominic Thiem (AUS)-Andrey Rublev (RUS)

