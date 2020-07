Tennis, la WTA si allinea con l’ATP e congela le classifiche

La pandemia ha sicuramente sconvolto e modificato il mondo del tennis. Una stagione completamente stravolta, con i calendari che hanno subito pesanti modifiche. Dopo le decisioni prese dall’ATP, anche la WTA, l’organizzazione che governa il circuito femminile, ha deciso di modificare il sistema di punteggi per le classifiche mondiali.

Una decisione che va di pari passo a quella presa per gli uomini, con la classifica attuale che subirà un “congelamento”. Le tenniste non perderanno punti, ma potranno aumentarli migliorando il risultato della stagione precedente. Le classifiche erano state bloccate lo scorso 16 marzo e si riprenderà proprio da quella situazione.

Ricordiamo che il ranking WTA si basa sui risultati ottenuti da una giocatrice nei migliori 16 tornei lungo le 52 settimane del circuito (sono invece 11 per quelli di doppio). L’ordine di importanza dei tornei anche per i punti è il seguente: Slam, WTA Finals, WTA Premier Mandatory e WTA Premier 5.

Non sono ancora state indicate le modalità per il raggiungimento delle WTA Finals, che non si svolgeranno a Shenzen, dopo la decisione del governo cinese di cancellare tutte le manifestazioni sportive fino alla fine del 2020.

Foto: LaPresse