Ultimate Tennis Showdown 2020: al via il weekend conclusivo! Già definiti i semifinalisti, presente Berrettini

Siamo giunti alla vigilia del weekend conclusivo dell’Ultimate Tennis Showdown 2020, quello che assegnerà il titolo della rivoluzionaria manifestazione ideata da Patrick Mouratoglou. Domani è in programma l’ultima giornata della fase a girone unico, mentre domenica si disputeranno prima le semifinali e poi la finalissima. In base ai risultati precedenti, sono stati già definiti i quattro tennisti qualificati per la fase finale: si tratta di Stefanos Tsitsipas, Richard Gasquet, Matteo Berrettini e David Goffin.

Stefanos Tsitsipas è il giocatore che ha avuto il rendimento migliore fino a questo momento: il Dio greco, come viene denominato dall’UTS, ha ottenuto 6 vittorie e subito una sola sconfitta, ad opera di Dominic Thiem, meteora della competizione. Attualmente il secondo posto in classifica è occupato da Richard Gasquet: il veterano francese, numero 50 del ranking ATP, ha espresso un ottimo tennis e gode del record di 6-2. Già sicuri di un posto in semifinale anche Matteo Berrettini e David Goffin, che hanno collezionato finora 5 vittorie e 3 sconfitte. Se il belga ha risalito la china dopo una falsa partenza ed è reduce da tre vittorie consecutive, il romano ha dovuto fare i conti con due ko nelle ultime tre uscite che hanno “sporcato” il suo score.

Prima dell’attesissima giornata conclusiva, domani si disputeranno cinque match: Corentin Moutet contro il danese Rune (all’esordio nella manifestazione), Alexei Popyrin contro Dustin Brown, l’interessantissima sfida tra Stefanos Tsitsipas e David Goffin, il derby francese tra Richard Gasquet e Benoit Paire e, per chiudere, l’incontro tra Feliciano Lopez ed Elliot Benchetrit. Come si può notare, nel programma di domani non compare il nome di Berrettini, dal momento che l’azzurro sarà impegnato in Austria con la fase finale del Thiem’s 7, altro torneo di esibizione a cui ha deciso di partecipare durante questa settimana.

