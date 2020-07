Ultimate Tennis Showdown 2020: Berrettini a caccia del trionfo. In corsa anche Tsitsipas, Goffin e Gasquet

L’Ultimate Tennis Showdown 2020, la manifestazione ideata da Patrick Mouratoglou, si avvia alla conclusione. Nella giornata di domani, sabato 11 luglio, si giocheranno le ultime partite del girone mentre domenica si disputeranno le semifinali e la finale. In corsa ancora Matteo Berrettini che ha ben figurato nei match del round robin.

Insieme al tennista romano hanno staccato il pass per il penultimo atto della manifestazione anche Stefanos Tsitsipas, Richard Gasquet e David Goffin. Il tennista greco, favorito sin dal primo weekend di gare, ha tenuto alto il ritmo mostrando una buona condizione fisica. Nei sette match ha vinto per sei volte, perdendo solo contro Dominic Thiem. L’austriaco, un vero stacanovista, ha partecipato al campionato nazionale, a seguire l’Adria Tour e quasi in contemporanea l’Ultimate Tennis Showdown dove ha disputato solo qualche partita, mentre oggi sarà impegnato al Thiem’s 7.

Loading...

Loading...

A proposito del torneo in corso di svolgimento a Kitzbuhel, anche l’azzuro numero 8 del mondo è ancora in corsa per la vittoria, oggi proverà a staccare il pass per la finale nella sfida contro Rublev. Il percorso di David Goffin all’Ultimate Tennis Showdown è stato decisamente meno lineare. Grande sofferenza nelle prime due partite per poi ritrovare ritmo e colpi nella restante parte del percorso. L’ultimo semifinalista è Gasquet, anche il meno accreditato dei quattro, che però si è distinto per condizione fisica e determinazione.

Solo dopo i match di oggi saranno presentati gli accoppiamenti per le semifinali che si giocheranno domenica. Va da sé che per Berrettini si tratta di una grande occasione per continuare il suo percorso di crescita. I problemi fisici che hanno condizionato la prima parte di stagione sembrano ormai un lontano ricordo e finalmente il tennista azzurro può esprimere in campo tutto il suo talento.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse