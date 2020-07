Tennis: Borna Coric è guarito dal Coronavirus e torna ad allenarsi

Buone notizie dalla Croazia. Borna Coric, che era risultato positivo al Coronavirus dopo lo scandalo dell’Adria Tour, il torneo amichevole organizzato da Novak Djokovic, è guarito definitivamente. Ad annunciarlo è lo stesso tennista numero 33 del ranking ATP. Il croato è tornato ad allenarsi ed è pronto per ricominciare la stagione. Le sue parole: “Sono libero dal coronavirus e felice di essere tornato in campo. È bello tornare ad allenarsi all’aperto”.

I’m corona-free and happy to be back on the court! It feels good to practice outdoors again ☀️ pic.twitter.com/kBp5cHLNo0

— borna coric (@borna_coric) July 10, 2020