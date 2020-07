Tennis: Thiem’s 7 2020, sarà davvero conclusione? Tra Berrettini-Rublev da finire e una pioggia che incombe

Nubi nere si addensano sulla possibile conclusione dell’esibizione di Kitzbuhel che, dal nome del suo ideatore, è nota come Thiem’s 7. La pioggia, infatti, ha costretto ieri alla resa Matteo Berrettini e Andrey Rublev, e potrebbe ancora farlo quest’oggi, quando in teoria si dovrebbe decidere tutto.

Il programma odierno, in teoria, prevede che Berrettini e Rublev riprendano a mezzogiorno dal punteggio di 4-6 1-2 in favore del russo, con la finale a seguire (dopo un ragionevole tempo) e poi ancora la finale 3° e 4° posto. Nell’uno e nell’altro match ci sono già rispettivamente Dominic Thiem e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che ha approfittato di un grosso momento di vuoto dell’austriaco per portargli via il primo set e rimanere in partita nel secondo, prima dell’allungo definitivo del padrone di casa.

Il problema è che le previsioni danno pioggia praticamente certa per quasi tutto il giorno, senza intermittenze, implacabile. Con Berrettini che, domani, dovrà presentarsi a Nizza per disputare l’ultimo giorno dello Ultimate Tennis Showdown, questo potrebbe portare a conseguenze non del tutto precisate. Quel che conta è che il romano, nella giornata di ieri, non si è trovato granché a suo agio, vuoi per il tempo, vuoi per una buona vena di Rublev e vuoi anche per la necessità di rimettere a fuoco il tennis dopo la giornata no contro Khachanov.

Tutti questi discorsi, però, sono soggetti alla variabile acquea. E a quella, in Austria, è spesso e volentieri difficile sfuggire, anche in estate. Resta da capire se ci sarà spazio per giocare.

Foto: LaPresse