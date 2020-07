Tennis, Bett1ACES 2020: i favoriti. Thiem candidato numero uno, curiosità per il rientro di Sinner

Da lunedì 13 luglio comincerà il torneo di tennis di esibizione denominato Bett1ACES 2020, che si concluderà domenica 19 luglio. Il format della manifestazione con sede a Berlino è molto particolare: durante i primi tre giorni si giocherà sull’erba, mentre da venerdì a domenica ci si sposterà sul cemento. Saranno protagonisti sei uomini e sei donne: andiamo a scoprire i partecipanti, focalizzandoci anche su coloro che appaiono i favoriti per la vittoria.

La rassegna maschile ha subito negli ultimi giorni le defezioni di Nick Kyrgios e Alexander Zverev. Al loro posto ci sarà Roberto Bautista Agut per tutta la settimana, mentre Matteo Berrettini parteciperà soltanto al torneo su erba (13-15 luglio) e Karen Khachanov al torneo su cemento (17-19 luglio). Oltre a queste new entry, gli altro quattro giocatori presenti sono: Dominic Thiem, Jannik Sinner, Jan-Lennard Struff e Tommy Haas. Sebbene le superfici in questione non siano le sue preferite, il favorito numero uno è Thiem, che ha giocato tanto nelle ultime settimane e ha mostrato uno stato di forma eccellente. C’è tanta curiosità, inoltre, per il ritorno in campo di Sinner: il giovane altoatesino ha scelto di utilizzare questo lasso di tempo per allenarsi e rimetterà piede in campo a distanza di mesi dall’ultima apparizione.

Le partecipanti alla rassegna femminile, invece, sono: Elina Svitolina, numero 5 del mondo, Kiki Bertens, numero 7 del ranking WTA, Petra Kvitova, Julia Goerges, Anastasija Sevastova (che sostituisce Caroline Garcia) e Andrea Petkovic. Qui sembra esserci maggiore spazio per le sorprese, sebbene Svitolina e Bertens debbano essere considerate le favorite.

