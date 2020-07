Tennis, Bett1ACES 2020: Jannik Sinner torna in campo domani. Il primo avversario sarà Tommy Haas

Domani avrà inizio il Bett1ACES 2020, torneo di tennis di esibizione che si disputerà a Berlino dal 13 al 19 luglio. Il format della manifestazione è molto particolare: sarà infatti divisa in due competizioni differenti, di cui la prima sull’erba dello Steffi Graf Stadium (13-15 luglio) e la seconda su un campo in cemento allestito appositamente per l’evento in un hangar in disuso nell’aeroporto di Tempelhof (17-19 luglio). A suscitare ulteriore curiosità è il ritorno in campo di Jannik Sinner, che giocherà la sua prima partita dopo il lockdown e la conseguente inattività.

La giovane promessa del tennis italiano debutterà domani nei quarti di finale del torneo contro Tommy Haas in quello che è un vero e proprio scontro generazionale: sono ben ventitré, infatti, gli anni che intercorrono tra i due tennisti (l’altoatesino è un classe 2001, mentre il tedesco è nato nel 1978). Basti pensare che quando Haas raggiunse per la prima volta la semifinale di uno Slam entrando in top 10, Sinner non era ancora stato concepito. Il vincitore di questa affascinante sfida troverà poi sulla propria strada Dominic Thiem, che al primo turno usufruirà di un bye. Dall’altra parte del tabellone, il quarto di finale vedrà contrapposti Roberto Bautista Agut e Jan-Lennard Struff, match da cui verrà fuori l’avversario di Matteo Berrettini.

Loading...

Loading...

Sebbene si tratti di una semplice esibizione, sarà un’occasione utile per comprendere, quantomeno in parte, gli aspetti principali su cui Sinner ha lavorato durante questi mesi di allenamento con il suo coach Riccardo Piatti. Appare ovvio che la condizione fisica non potrà essere la migliore possibile, così come il ritmo partita e la confidenza con il campo, però giocare contro avversari di livello e di esperienza, seppur in amichevole, è pur sempre un’ottima possibilità di crescita. Inoltre, il format del torneo permetterà al tennista nativo di San Candido di testarsi su due superfici differenti (l’erba su cui ha giocato pochissimo e il cemento su cui sembra esprimersi molto bene) e anche questo è un aspetto positivo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS