Tennis, Bett1ACES 2020: Svitolina e Bertens già in semifinale, Kvitova altra favorita

La pandemia ha cancellato tutta la stagione tennistica sull’erba, ma dal 13 al 15 luglio a Berlino si giocherà un torneo ad esibizione proprio su questa superficie. Si disputerà, infatti, il Bett1Aces 2020, evento organizzato allo Steffi Graf Stadium e che vedrà protagoniste sei giocatrici, tra cui due Top-10. Finalmente anche nel circuito femminile si ritorna a giocare, visto che nelle ultime settimane sono stati pochissimi gli eventi per le protagoniste della classifica WTA.

Come nel tabellone maschile verranno disputati due quarti di finale, mentre si conoscono già il nome di due semifinaliste: l’ucraina Elina Svitolina e l’olandese Kiki Bertens, rispettivamente numero cinque e nove della classifica mondiale.

Svitolina attende la vincitrice del match tra la lettone Anastasija Sevastova e la tedesca Julia Goerges. Sicuramente una sfida equilibrata e tra due giocatori che ben si comportano sull’erba. Superficie che sicuramente ama Petra Kvitova, che è forse la grande favorita per la vittoria finale. La ceca, però, prima dovrà vedersela con la tedesca Andrea Petkovic, per poi sfidare in semifinale Bertens.

Foto: LaPresse