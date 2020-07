Tennis, Bett1 ACES 2020: chi ci sarà? L’elenco completo dei partecipanti. Spiccano Jannik Sinner e Dominic Thiem

Il tennis sta riaccendendo i motori. Dal 13 al 19 luglio a Berlino si giocherà il Bett1 ACES, una manifestazione molto particolare che si disputerà per metà sull’erba e per metà sul veloce. Saranno impegnati sei uomini ed altrettante donne tra i più forti dei rispettivi circuiti. Grande curiosità per l’esordio, dopo la sosta causa Covid-19, di Jannik Sinner. Il giovane azzurro, infatti, a differenza di molti altri colleghi, ha sfruttato le ultime settimane per allenarsi.

Oltre al giovano altoatesino scenderanno in campo anche l’austriaco Dominic Thiem, oltre ai tedeschi Jan-Lennard Struff, Tommy Haas, Mischa Zverev (fratello di Alexander, che ha rinunciato alla partecipazione) ed il 19enne Rudolf Molleker (che prende il posto dell’australiano Nick Kyrgios).

Loading...

Loading...

Di altissimo livello anche il parterre femminile. Parteciperanno al Bett1 ACES, infatti, Elina Svitolina, numero 5 del mondo e Kiki Bertens, numero 7 del ranking WTA. In campo, oltre alle due top 10, anche Petra Kvitova, Julia Goerges, Anastasija Sevastova (che sostituisce Caroline Garcia) ed Andrea Petkovic.

La kermesse si giocherà al Center Court della capitale tedesca sull’erba dal 13 al 15 luglio. Successivamente ci si trasferirà sulla superficie veloce di un hangar del Tempelhof Airport, sempre a Berlino, dal 17 al 19 luglio. Una manifestazione molto interessante che metterà in palio anche un montepremi di tutto rispetto, pari a 200000 euro.

Alexander Zverev, Nick Kyrgios an Caroline Garcia (replaced by Anastasija Sevastova) have pulled out of next week's exho in Berlin. — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 8, 2020

Bett1 ACES 2020: partecipanti

UOMINI

Dominic Thiem

Mischa Zverev (sostituisce Alexander Zverev)

Rudolf Molleker (sostituisce Nick Kyrgios)

Jan-Lennard Struff

Jannik Sinner

Tommy Haas

DONNE

Elina Svitolina

Kiki Bertens

Petra Kvitova

Julia Goerges

Anastasija Sevastova (sostituisce Caroline Garcia)

Andrea Petkovic

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS