Taekwondo: le date regionali per la ripresa degli sport da contatto. Undici regioni ancora in stand-by

Dopo lo sfogo degli scorsi giorni del presidente federale Angelo Cito, il taekwondo italiano cerca di venire incontro ai propri praticanti pubblicando sul proprio canale Telegram le singole date regionali per la ripresa degli sport da contatto.

Un “vademecum” sempre in aggiornamento, ovviamente dipendente dalle curve relative agli indici sanitari, ma che aiuterà sicuramente gli utenti a capirne di più in attesa del via libera ufficiale a livello nazionale.

Di seguito tutte le venti regioni italiane: solo 9 hanno già fornito indicazioni, mentre 11 devono ancora pronunciarsi

Calabria: ordinanza del 2 luglio, ripresa dal 6 luglio

Campania: ordinanza del 2 luglio, ripresa dal 6 luglio

Friuli-Venezia Giulia: ordinanza del 30 giugno, ripresa dal 1° luglio

Lazio: ordinanza del 2 luglio, ripresa dal 3 luglio

Liguria: ordinanza del 25 giugno, ripresa dal 26 giungo

Puglia: Ordinanza del 24 giugno, ripresa dal 25 giugno

Sicilia: ordinanza del 13 giugno, ripresa dal 20 giugno

Toscana: ordinanza del 2 luglio, ripresa dal 3 luglio

Veneto: ordinanza del 26 giugno, ripresa dal 27 giugno

In attesa

Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta

