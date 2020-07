Sport di contatto, Giovanni Malagò: “Stiamo dalla parte del Ministro Spadafora”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, al termine della Giunta Nazionale, che si è svolta stamane, ha rilasciato delle dichiarazioni che sono state rilanciate dall’ANSA. Il numero uno dello sport italiano ha parlato della ripartenza degli sport di contatto e dell’utilizzo delle palestre da parte delle società sportive.

Sugli sport di contatto: “Stiamo dalla parte del ministro Spadafora, lo dico molto chiaramente. Mi sembra che ci sia uno scontro tra le istituzioni, ma ci hanno educato a dover essere assoggettati al parere del Comitato Tecnico Scientifico. Ci auguriamo che il prima possibile si esca da questa impasse, con una situazione di confusione che si è creata anche con le Regioni, e credo che il pressing che sta facendo Spadafora sia in linea con le esigenze del mondo sportivo“.

Loading...

Loading...

Sul rischio di palestre non utilizzabili dalle società sportive: “Volley, basket e pallamano sono notevolmente colpite da questa situazione. I 4/5 delle Asd non hanno palazzetto, una palestra in concessione, ma svolgono attività in strutture scolastiche fuori dalle ore didattiche. Si sta creando oltre il danno anche la beffa. Questi temi li ho tutti denunciati con molta fermezza. Ci siamo sempre occupati della scuola pur non avendo deleghe o norme statutarie“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse