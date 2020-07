Roland Garros 2020: prevista la vendita del 50% dei biglietti. Obbligatorio l’uso della mascherina per gli spettatori

Il Roland Garros 2020 sarà uno dei primi e più importanti eventi sportivi con la presenza di pubblico. Gli organizzatori dello Slam francese, già alcune settimane fa, avevano annunciato l’intenzione di far entrare gli spettatori sugli spalti dei vari campi da gioco.

Secondo quanto riportano i media francesi, molto dipenderà dall’evoluzione del virus a Parigi. Gli organizzatori nei prossimi giorni potrebbero far partire la vendita dei biglietti per il Roland Garros 2020, che si giocherà dal 27 settembre a domenica 11 ottobre. Saranno messi a disposizione degli appassionati, però, il 50% dei ticket proprio per cercare di evitare possibili assembramenti o situazioni di pericolo.

Gli spettatori dovranno necessariamente indossare la mascherina e ci sarà il controllo della temperature all’ingresso. Per i primi giorni di gara dovrebbero partecipare circa 20mila spettatori mentre saranno circa 10mila per le finali. Inizialmente sarà possibile acquistare i biglietti soltanto online con un blocco massimo di 4 ticket per i campi principali, per quelli secondari, invece, gli acquisti potranno essere solo individuali.

Nonostante la situazione di grande difficoltà, quindi, il Roland Garros non rinuncia al suo pubblico che sarà sugli spalti a fare il tifo per i propri beniamini.



Foto: Lapresse