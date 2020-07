Sorteggio Europa League oggi: orario, programma, tv, possibili avversarie Inter e Roma

Si svolgerà oggi, venerdì 10 luglio, alle ore 13.00, a Nyon, in Svizzera, il sorteggio dell’Europa League 2020 di calcio con gli accoppiamenti di quarti di finale e semifinali, e con l’estrazione pro forma della squadra che giocherà in casa, sulla carta, la finalissima. La Final Eight si giocherà in Germania dal 10 al 21 agosto, mentre il 5 e 6 agosto si completeranno gli ottavi di finale, che vedranno in campo Inter e Roma.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE DALLE 13.00 (10 LUGLIO)

Loading...

Loading...

REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO

Il sorteggio sarà libero: non ci saranno teste di serie e si potranno incontrare squadre della stessa Federazione. Verranno sorteggiati i quarti di finale, le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e la squadra in casa in finale (sorteggio pro forma per motivi burocratici).

GLI OTTAVI DI FINALE (ANCORA DA COMPLETARE)

Copenhagen-Istanbul Basaksehir (0-1 all’andata)

Wolverhampton-Olympiakos (1-1 all’andata)

Bayer Leverkusen-Rangers (3-1 all’andata)

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (2-1 all’andata)

Basilea-Eintracht Francoforte (3-0 all’andata)

Manchester United-LASK (5-0 all’andata)

Inter-Getafe (gara secca in sede da definire)

Siviglia-Roma (gara secca in sede da definire)

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2020

5-6 agosto: ottavi di finale (sedi varie, da definire per Roma ed Inter)

10-11 agosto: quarti di finale (a Gelsenkirchen, Dusseldorf, Duisburg e Colonia)

16-17 agosto: semifinali (sedi da definire, sempre in Germania)

21 agosto: Finale (a Colonia)

DOVE SI GIOCA LA FINAL EIGHT

I quarti, le semifinali e la finale saranno in gara unica e si giocheranno in Germania ad agosto. Le partite verranno disputate Gelsenkirchen, Dusseldorf, Duisburg e Colonia, con quest’ultima che sarà sede della finale.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA AI QUARTI DI FINALE

vincente Copenhagen-Istanbul Basaksehir (0-1 all’andata)

vincente Wolverhampton-Olympiakos (1-1 all’andata)

vincente Bayer Leverkusen-Rangers (3-1 all’andata)

vincente Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (2-1 all’andata)

vincente Basilea-Eintracht Francoforte (3-0 all’andata)

vincente Manchester United-LASK (5-0 all’andata)

vincente Inter-Getafe (gara secca in sede da definire)

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’INTER AI QUARTI DI FINALE

vincente Copenhagen-Istanbul Basaksehir (0-1 all’andata)

vincente Wolverhampton-Olympiakos (1-1 all’andata)

vincente Bayer Leverkusen-Rangers (3-1 all’andata)

vincente Shakhtar Donetsk-Wolfsburg (2-1 all’andata)

vincente Basilea-Eintracht Francoforte (3-0 all’andata)

vincente Manchester United-LASK (5-0 all’andata)

vincente Siviglia-Roma (gara secca in sede da definire)

PROGRAMMA SORTEGGIO DI OGGI

Il sorteggio inizierà alle 13.00 e sarà visibile in tv su Sky Sport 24 (200), Sky Sport Football (203), Eurosport 1, ed in streaming su Sky Go, Eurosport Player, DAZN e uefa.com.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse