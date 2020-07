Sorteggio Champions League 2020: le possibili avversarie dell’Atalanta ai quarti di finale. Che rischi per i nerazzurri!

L’Atalanta è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2020 di calcio. La Dea è tra le otto migliori squadre d’Europa, già sicura di partecipare alla Final Eight della massima competizione continentale che andrà in scena a Lisbona nel mese di agosto. Gli orobici hanno eliminato il Valencia agli ottavi dopo aver superato la fase a gironi in maniera rocambolesca, i nerazzurri sono alla prima apparizione nel torneo e ora vogliono sognare in grande: un format così particolare, con partite secche nel giro di due settimane in campo neutro, potrebbe davvero avvantaggiare gli uomini di Gasperini.

L’Atalanta, capace soltanto di vincere da quanto si è ripreso a giocare, si trova a nove punti di distacco dalla capolista Juventus in Serie A. Il Papu Gomez e compagni attendono di sapere quale avversaria dovranno affrontare nei quarti di finale della Champions League. L’appuntamento è per il sorteggio previsto per venerdì 10 luglio (ore 12.00). La speranza è quella di incrociare il Lipsia, compagine che sembra essere alla portata. PSG e Atletico Madrid sembrano decisamente più proibitive, in attesa di sapere le altre quattro qualificate ai quarti di finale: possibilità di derby con Juventus e Napoli se dovessero rispettivamente eliminare Lione e Barcellona, gli eventuali incroci con Bayern Monaco e Manchester City/Real Madrid sarebbero davvero ostici.

Di seguito le possibili avversarie dell’Atalanta nei quarti di finale della Champions League 2020 e il programma dettagliato del sorteggio della Final Eight della massima competizione europea di calcio.

CHAMPIONS LEAGUE, POSSIBILI AVVERSARIE ATALANTA AI QUARTI DI FINALE:

Atletico Madrid

Lipsia

Paris Saint-Germain

Vincente: Juventus-Lione (0-1 all’andata)

Vincente: Barcellona-Napoli (1-1 all’andata)

Vincente: Manchester City-Real Madrid (2-1 all’andata)

Vincente: Bayern Monaco-Chelsea (3-0 all’andata)

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 10 LUGLIO:

12.00 Sorteggio Champions League 2020 (quarti di finale e semifinali)

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e su Sky Sport Football (canale 203).

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta tv su Canale 20.

Diretta streaming su Sky Go, su Mediaset Play e su DAZN.

Foto: Lapresse