Sorteggio Champions League 2020: le possibili avversarie della Juventus ai quarti di finale

La Juventus va a caccia della qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2020 di calcio. I bianconeri devono ancora disputare il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione e devono ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata più di quattro mesi fa in terra francese. I Campioni d’Italia avranno il vantaggio di giocare in casa, servirà una vittoria con due gol di scarto all’Allianz Stadium di Torino (a porte chiuse) per superare il turno e staccare il biglietto per il prossimo turno della massima competizione continentale. I ragazzi di Maurizio Sarri voglio eliminare la formazione transalpina, ferma da tempo immemorire visto che la Ligue 1 non è ripresa dopo la sosta forzata, e partecipare così alla Final Eight della massima competizione continentale che andrà in scena a Lisbona nel mese di agosto.

La Juventus, attualmente in testa alla Serie A con sette punti di vantaggio sulla Lazio, ha le carte in regola per rimontare. Quali sono le possibili avversarie della Juventus ai quarti di finale della Champions League, se dovesse eliminare il Lione? Cristiano Ronaldo e compagni osserveranno con attenzione il sorteggio previsto per venerdì 10 luglio (ore 12.00). La speranza è quella di sfidare il Lipsia, compagine che sembra essere alla portata. Attenzione al possibile incrocio con l’Atalanta o col Napoli, se i partenopei dovessero firmare l’impresa contro il Barcellona. PSG e Atletico Madrid sono decisamente più proibitive, in attesa di sapere le altre qualificate provenienti dagli altri due ottavi, ovvero Bayern Monaco/Chelsea e Manchester City/Real Madrid sarebbero davvero ostici.

Di seguito le possibili avversarie della Juventus nei quarti di finale della Champions League 2020 e il programma dettagliato del sorteggio della Final Eight della massima competizione europea di calcio.

CHAMPIONS LEAGUE, POSSIBILI AVVERSARIE JUVENTUS AI QUARTI DI FINALE:

Atalanta

Atletico Madrid

Lipsia

Paris Saint-Germain

Vincente: Barcellona-Napoli (1-1 all’andata)

Vincente: Manchester City-Real Madrid (2-1 all’andata)

Vincente: Bayern Monaco-Chelsea (3-0 all’andata)

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 10 LUGLIO:

12.00 Sorteggio Champions League 2020 (quarti di finale e semifinali)

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e su Sky Sport Football (canale 203).

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta tv su Canale 20.

Diretta streaming su Sky Go, su Mediaset Play e su DAZN.

Foto: Lapresse