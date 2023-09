Probabili formazioni Bologna-Cagliari: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Karlsson o Orsolini, Petagna cerca una maglia dal 1′

Il sabato della Serie A riparte da Bologna-Cagliari in campo oggi, 2 settembre, alle 18.30 in contemporanea con Udinese-Frosinone.

Il match, che sarà arbitrato da Orsato, sarà visibile sia su DAZN che su Sky.

Entrambe le formazioni, finora, hanno raccolto un punto nelle prime due uscite di campionato.

Senza Barrow e Soumaoro, Motta riparte da Skorupski in porta, con Posch, Beukema, Lucumi e Kristiansen (in vantaggio su Lykogiannis) in difesa. In mediana Moro e Aebischer, mentre a supporto di Zirkzee solo Ferguson è certo di una maglia da titolare: Nodye e Karlsson sono favoriti rispettivamente su Saelemaekers e Orsolini.

Nel Cagliari, Ranieri dovrebbe lanciare subito Petagna dal 1’ in coppia con Luvumbo e a discapito di Oristanio. Retroguardia confermata con Radunovic tra i pali e una linea a 4 composta da Zappa, Dossena, Obert e Augello. A centrocampo, Makoumbou e Sulemana agiranno al centro con Nandez e uno tra Jankto e Azzi sulle fasce.

Di seguito il calendario, il programma, la squadra arbitrale e le probabili formazioni di Bologna-Cagliari, valida per la 3ª giornata di Serie A, che si giocherà oggi, sabato 2 settembre, alle 18.30. La partita sarà trasmessa da DAZN e Sky.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-CAGLIARI OGGI

BOLOGNA (4-2-3-1) : Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Motta.

: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Motta. CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri.

CHI È L’ARBITRO

Arbitro: Orsato. Assistenti: Rocca e Vecchi. Quarto ufficiale: Gualtieri. VAR: Paterna. AVAR: Mazzoleni.

Foto: LaPresse