Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 2 settembre, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky

Siamo entrati sempre più nel vivo della terza giornata della Serie A 2023-2024. Siamo pronti per l’ultimo appuntamento che precede la pausa per le nazionali. Dopo i primi due anticipi giocati ieri, oggi sabato 2 settembre, ci attendono ben quattro incontri che ci diranno molto sull’avvio di campionato delle varie squadre.

La giornata odierna prenderà il via alle ore 18.30 con Bologna-Cagliari che i felsinei che cercheranno di rifarsi dopo il pareggio di Torino contro la Juventus, quindi saranno in campo Udinese e Fiorentina, per un match che metterà in palio 3 punti pesanti per i destini delle due rivali.

Dopo i match pomeridiani, si passerà ai due incontri serali delle ore 20.45. Si partirà con il derby lombardo tra Atalanta e Monza con gli orobici che esordiscono al Gewiss Stadium e cercheranno di rifarsi dopo il brutto ko di Frosinone, quindi vivremo un big match come Napoli-Lazio con la squadra campione d’Italia che proverà a proseguire nel suo percorso netto.

La 3a giornata di Serie A sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, saranno trasmesse Bologna-Cagliari, Atalanta-Monza e Empoli-Juventus, per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO TERZA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 2 settembre

Ore 18.30 Bologna-Cagliari – diretta su DAZN e Sky

Ore 18.30 Udinese-Frosinone – diretta su DAZN

Ore 20.45 Atalanta-Monza – diretta su DAZN e Sky

Ore 20.45 Napoli-Lazio – diretta su DAZN

