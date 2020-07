Sci alpino, tutti gli atleti che hanno cambiato materiali. Nuovi sci anche per Sala e Kriechmayr

Avanti il prossimo. O la prossima. Anche se forse siamo arrivati alla conclusione dello sci mercato, come da prassi a fine giugno. L’ultima della lista è la canadese Marie-Michèle Gagnon, 2 vittorie (in combinata) e 4 podi in Coppa del Mondo, talento mai completamente espresso, passata da Rossignol a Head per dare una svolta finale agli ultimi anni di carriera.

Lo sci-mercato non si è assolutamente fermato con la pandemia legata al Covid-19, anzi. Certo, magari i test dei materiali saranno ancora in ritardo nella maggior parte dei casi, ma i ‘cambi di casacca’ non sono stati pochi. Il ‘botto’ lo ha fatto sicuramente un grande campione quale Vincent Kriechmayr, approdato anche a lui a Head, da Fischer. Ecco l’elenco almeno dei nomi più importanti:

UOMINI

Vincent Kriechmayr (AUT), da Fischer a Head

Roland Leitinger (AUT), da Fischer a Salomon

Luca Aerni (SUI), da Salomon a Fischer

Dave Ryding (GBR) da Dynastar a Fischer

Christian Walder (AUT) da Head a Salomon

Justin Murisier (SUI) da Nordica a Head

Tommaso Sala (ITA) da Salomon a Dynastar

DONNE:

Stephanie Brunner (AUT) da Head ad Atomic

Erin Mielzynski (CAN) da Rossignol ad Atomic

Estelle Alphand (FRA) da Rossignol a Head

Marina Wallner (GER) da Atomic a Fischer

Foto: Comunicato ufficiale Head