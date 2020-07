Sci alpino, muore a soli 54 anni Finn Christian Jagge, campione olimpico ad Albertville 1992

Mercoledì 8 luglio 2020 è a tutti gli effetti una giornata tragica per gli sport invernali. Dopo la morte dello snowboarder australiano Alex Pullin è venuto a mancare l’ex slalomista norvegese Finn Christian Jagge. Ad annunciarlo è stata Trine-Lise, la moglie del cinquantaquattrenne scandinavo, in un post su Facebook: “Il nostro grande amore ed eroe è morto quest’oggi dopo una malattia fulminante. Si tratta di un dolore acutissimo e siamo completamente distrutti”.

Finn Christian Jagge era nato il 4 aprile 1966 e ha raggiunto il momento più alto della sua carriera vincendo la medaglia d’oro nello slalom dei Giochi Olimpici di Albertville 1992. È stato uno degli slalomisti di riferimento nel corso degli anni ’90. Nell’arco della sua attività agonistica, oltre al successo a Cinque Cerchi, ha raccolto anche sette vittorie in Coppa del Mondo. È stato uno dei principali rivali di Alberto Tomba durante la parte finale della carriera del fuoriclasse azzurro.

Loading...

Loading...

“Si tratta di un avvenimento molto triste, era ancora un uomo di mezza età. Come atleta è stato unico, vi assicuro che era dotato anche per altri sport oltre allo sci. Per esempio, era bravissimo a giocare a tennis. Nello sci alpino è stato una leggenda” ha detto il suo compagno di squadra Kjetil André Aamodt. Anche Atle Skårdal, Ole Kristian Furuseth e Hans Petter Buraas hanno speso parole commosse in memoria di Jagge, che dopo il ritiro è stato prima allenatore della squadra femminile e poi commentatore televisivo per TV2.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse/Olypialab