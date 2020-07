Snowboard, tragedia in Australia. Muore a 32 anni Alex Pullin, due volte campione del mondo

Tragedia nel mondo dello snowboard. Alex Pullin, due volte campione del mondo di snowboardcross, è morto nella giornata di mercoledì 8 luglio mentre praticava pesca subacquea nei pressi della città di Gold Coast, in Australia.

I media locali riportano le parole di Justin Payne, responsabile del soccorso paramedico di Coolangatta: “Abbiamo ricevuto una chiamata d’emergenza da alcuni bagnini, i quali ci hanno detto che stavano tentando di rianimare un uomo trovato privo di sensi sul fondo dell’oceano da un altro sub. Nonostante si sia cercato di rianimarlo per 45 minuti, non è stato possibile salvargli la vita”. Secondo gli organi d’informazione australiani, la polizia ritiene che con ogni probabilità lo sfortunato trentaduenne sia stato vittima di una sincope da apnea prolungata.

La scomparsa dell’atleta, che avrebbe compiuto 33 anni il prossimo 20 settembre, ha profondamente colpito la comunità sportiva australiana, nonché l’ambiente dello snowboard. Pullin infatti era stato il portabandiera dell’Australia durante la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici di Sochi 2014. Nel corso della sua carriera ha vinto 2 medaglie d’oro iridate nello snowboardcross (La Molina 2011 e Stoneham 2013), nonché il bronzo di Sierra Nevada 2017. Nelle due stagioni in cui si è laureato campione del mondo, l’australiano aveva anche vinto la Coppa del Mondo di snowboardcross, raccogliendo complessivamente 11 vittorie in competizioni di primo livello.

Foto: La Presse