Rugby, torna ad allenarsi la Nazionale di Franco Smith: raduno dal 6 al 9 luglio a Parma

Il rugby italiano compie un passo importante verso la normalità. Dopo la quarantena e la chiosa anticipata di tutte le competizioni, la Nazionale italiana di rugby si ritrova a Parma per un raduno dal 6 al 9 luglio. Per la formazione allenata da Franco Smith si tratterà di un ritorno in campo dal sapore decisamente particolare, dopo lo stop del mese di marzo, che ha portato anche alla sospensione delle ultime due giornate del Sei Nazioni.

Smith, da questo punto di vista, ha voluto comunque mantenere i contatti diretti con i propri giocatori per pianificare il tutto in vista di quel che sarà il cammino verso il Mondiale del 2023 in Francia. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra che abbia una chiara identità e sappia farsi valere anche contro le grandi compagini del panorama internazionale

Come viene riportato dal sito della FIR, il ritiro azzurro si svolgerà all’insegna della massima tutela degli atleti, dello staff tecnico e del personale di supporto grazie all’applicazione di un protocollo ad hoc sviluppato dal settore medico della Federazione in tema di prevenzione e controllo. Il primo aspetto sarà l’effettuazione di test sierologici per tutti gli atleti ed i membri dello staff, test già svolti dagli atleti periodicamente presso le Franchigie di appartenenza. Qualora i controlli evidenziassero la presenza di anticorpi IGG e/o IGM, come da norma di legge, lo screening verrà completato con il tampone per il test dell’RNA: nel frattempo, il soggetto resterà cautelativamente in isolamento sino a conferma della negatività.

Indubbiamente, non mancano le motivazioni nel gruppo azzurro, come si può evincere dalle parole del CT della selezione: “Siamo entusiasti di tornare a lavorare insieme di persona in totale sicurezza, dopo aver mantenuto i contatti a distanza, alimentando il confronto e lo spirito di squadra, pur con le difficoltà dettate dalla situazione contingente. Il nostro percorso di crescita prosegue con uno staff ancora più completo di prima. Da questo raduno e per i prossimi incontri avremo a disposizione un gruppo di giocatori emergenti che proseguiranno il proprio percorso di crescita con le Nazionali FIR, per contribuire ad alimentare quel DNA e quell’identità che vogliamo caratterizzino l’Italia”, ha dichiarato Smith.

L’ELENCO DEI CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 3 caps)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 43 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 10 caps)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 27 caps) – capitano

Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, 3 caps)*

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 6 caps)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 19 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 9 caps)

Flanker/n.8

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 20 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 4 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 25 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, esordiente)*

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 39 caps)

Mediani di mischia

Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 8 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 57 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 42 caps)

Antonio RIZZI (Benetton Rugby, esordiente)*

Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 25 caps)

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 62 caps)*

Michelangelo BIONDELLI (Zebre Rugby Club/Fiamme Oro Rugby, esordiente)*

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club 15 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 26 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 32 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 1 cap)*

Atleti Invitati:

Tallonatore

Gianmarco LUCCHESI (Lions Amaranto/Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Flanker/N.8

Michele LAMARO (Benetton Rugby)*

Mediani di Mischia

Niccolò CASILIO (Kawasaki Robot Calvisano)*

Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby)*

Mediano di Apertura

Paolo GARBISI (Argos Petrarca Rugby)*

Centri/Ali/Estremi

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano)*

Montanna IOANE (Benetton Rugby Club)

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano)*

*membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Foto: LaPresse