Rugby, Nuova Zelanda: Beauden Barrett, anno sabbatico in Giappone

Sarà giapponese il 2021 di Beauden Barrett, estremo e mediano d’apertura degli All Blacks. Il giocatore, infatti, si prenderà un anno sabbatico – lasciando dunque gli Auckland Blues e la nazionale neozelandese – e andrà a giocare in Giappone, vestendo la maglia dei Suntory Sungoliath.

Quello dell’anno sabbatico è una tradizione abbastanza radicata in Nuova Zelanda, dove i migliori elementi All Blacks si fermano un anno dal rugby d’altissimo livello e “monetizzano” le loro qualità e la loro fama giocando in un campionato teoricamente meno impegnativo. Un modo per ricaricare le batterie, restare in forma e rimpinguare il proprio conto corrente. Come sempre capita, l’anno sabbatico di Beauden Barrett arriva a metà strada tra due Coppe del Mondo, in modo che l’estremo possa tornare a pieno regime in vista di Francia 2023.

Nato a New Plymouth il 27 maggio 1991, Beauden Barrett è figlio d’arte, con suo padre Kevin che ha vestito la maglia degli Hurricanes negli anni ’90, mentre anche i suoi fratelli Scott e Jordie sono nel giro degli All Blacks. Barrett ha esordito con Taranaki a 19 anni nel 2010, mentre l’anno successivo è entrato nella franchigia degli Hurricanes, seguendo le orme del padre. Nel 2011 si è laureato campione del mondo Under 20 con i Baby Blacks in Italia, esordendo nel novembre 2012 in Irlanda con gli All Blacks.

Finalista nel Super Rugby 2015 con gli Hurricanes, fu convocato per la susseguente Coppa del Mondo in Inghilterra, laureandosi campione del mondo e marcando anche, nei minuti finali, la meta che chiuse definitivamente il match di finale contro l’Australia. Nel 2016 Barrett si è laureato campione del Super Rugby con gli Hurricanes vincendo anche la classifica dei marcatori del torneo con 223 punti segnati tra cui quelli ottenuti con una meta nella finale vinta contro i Lions.

Per le sue prestazioni con gli All Blacks, di cui è diventato mediano d’apertura titolare nel corso del 2016, per due anni consecutivi Barrett è stato insignito del titolo di miglior giocatore World Rugby dell’anno. Il 2 ottobre 2019 scese in campo con i fratelli Scott e Jordie, tutti titolari, nella partita del terzo turno della Rugby World Cup 2019, vinto dalla Nuova Zelanda contro il Canada. Nel corso del match i tre Barrett segnarono tutti e tre una meta, stabilendo così un nuovo record per il rugby internazionale.

Foto: LaPresse