Basket: Achille Polonara rimarrà con il Baskonia dopo il ruolo decisivo nella vittoria in Liga ACB

Achille Polonara rimarrà con il Baskonia per un altro anno. Dopo l’ottima fase finale di Liga ACB, dove ha regalato il quarto titolo della storia al club che fa base a Vitoria, è stato dunque confermato il secondo anno di contratto per il giocatore di Ancona.

In questa stagione, Polonara ha concluso con le seguenti cifre: 5.3 punti e 2.9 rimbalzi in poco meno di 13 minuti di impiego medio nel campionato spagnolo e 3.1 e 2.8 in Eurolega, sempre con un simile utilizzo. La sua importanza, però, è cresciuta nei match decisivi: 18 punti nell’ultima partita del girone con Badalona, 12 nella semifinale con Valencia e 4 (ma con 3 di essi decisivi quanto l’assist a Vildoza del 67-69) contro il Barcellona. Proprio nella fase finale ha mantenuto una media di 8.2 punti e 4.7 rimbalzi con 11.2 di valutazione.

Polonara è stato il terzo italiano, dopo Gregor Fucka e Gianluca Basile in epoca Barcellona, a vincere il titolo di Spagna, anche se molti di più sono stati i nostri connazionali a giocare nella Liga ACB (per citare i più recenti, Denis Marconato, Alessandro Gentile, Michele Vitali).

Credit: Ciamillo