Rugby, Amerino Zatta: “Benetton Treviso vuole stupire in Europa”

Non scende in campo dai primi di marzo e i primi impegni ufficiali saranno a fine agosto, quando si disputeranno i due derby contro le Zebre che chiuderanno l’attuale stagione. Poi per la Benetton Treviso sarà il momento di guardare al futuro, un futuro però ricco di dubbi vista l’emergenza Coronavirus. Ma il presidente Amerino Zatta ha le idee chiare su cosa i biancoverdi dovranno dimostrare in campo.

“Sarà tutto diverso, meno periodi di riposo, più impegni con la nazionale. Avendo in rosa 15-16 elementi impegnati in pianta stabile con l’Italrugby abbiamo cercato di allestire una rosa ampia che ci permetta di competere anche durante queste finestre, che a partire da quest’anno saranno più numerose. L’obiettivo è unire la sfacciataggine e la voglia di mettersi in mostra dei giovani alla giusta dose di esperienza e maturità di altri elementi della rosa” ha dichiarato il numero 1 biancoverde al Gazzettino. Sfacciataggine, ma anche obiettivi chiari.

Loading...

Loading...

“Il prossimo anno parteciperemo alla Challenge Cup al posto della Champions, di solito l’obiettivo è quello di ben figurare in Europa, ma questa volta abbiamo l’obbligo e la voglia di fare qualcosa in più; intanto puntiamo a superare il girone, poi si vedrà. In Pro14 invece vogliamo continuare il nostro processo di crescita, con la ferma volontà di tornare a disputare la massima competizione europea nella stagione successiva” dice Zatta.

I dubbi riguardano, invece, il pubblico a Monigo. “Non sappiamo ancora niente, questa decisione spetterà ai governi di ogni singola nazione, non alla nostra federazione o al Pro14. Siamo in attesa di linee guida ben definite che ci permettano di pianificare al meglio il futuro, per questo sono attualmente sospese tutte le iniziative di abbonamenti e di biglietti per i singoli incontri. Appena riceveremo comunicazioni in tal senso ci organizzeremo di conseguenza. Da parte nostra ovviamente speriamo di poter giocare il prima possibile di fronte al nostro pubblico” conclude il numero 1 della Benetton Treviso.

Foto: Ettore Griffoni – LPS