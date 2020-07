Inter-Torino in tv oggi: orario, programma, streaming, probabili formazioni

La 32ma giornata della Serie A 2019-2020 ha ancora una partita da giocarsi: Inter-Torino, dalle ore 21.45 nella cornice deserta dello Stadio Meazza in San Siro, un match che si preannuncia molto delicato sotto tutti i punti di vista. In palio, non a caso, vi saranno punti pesanti a diverse latitudini.

Gli uomini di Antonio Conte (65 punti) sono stati infatti risucchiati dall’Atalanta, occupando ora un preoccupante – più che pericolante – quarto posto, mentre quelli di Moreno Longo (34 punti), nonostante la buona affermazione ottenuta col Brescia, sono ancora pienamente coinvolti nella lotta per mantenere la categoria. Vedremo chi la spunterà

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Inter-Torino, match valido per la 32ma giornata della Serie A 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

INTER-TORINO, QUANDO SI GIOCA? DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

LUNEDI’ 13 LUGLIO:

21.45 Inter-Torino

COME VEDERE INTER-TORINO IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta tv Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport HD 252

Diretta streaming su Sky Go e Now Tv

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-TORINO:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti

