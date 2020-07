Pattinaggio artistico, ISU Grand Prix 2020-2021: il 3 agosto la riunione per decidere le sorti della competizione

La stagione di pattinaggio artistico, come ripetiamo ormai da diversi giorni, rischia di partire senza le competizioni più blasonate. A pochissime ore dall’evento di Gala fortemente voluto dalla Federazione Internazionale, gli ISU Skating Awards, ancora nulla di concreto si sa sul destino del Grand Prix 2020-2021, ammaccato da ben tre cancellazioni nel caso del circuito Junior e complicato, per ciò che concerne quello della massima categoria, dalle restrizioni dei vari paesi dettate dalle conseguenze della pandemia.

Un problema dietro l’altro, di cui gli organi competenti si stanno prendendo carico nelle ultime settimane, specie dopo la recente decisione da parte dello Stato cinese di annullare tutti gli eventi sportivi del 2020, ad eccezione di quelli validi come test per Pechino 2022. Per questo motivo Alexander Lakernik, Vice Presidente dell’ISU, ha fatto sapere tramite una piccola dichiarazione concessa all’agenzia russa TASS che il consiglio dell’ISU si riunirà il prossimo 3 agosto in un meeting online speciale per decidere le sorti del Grand Prix, in particolare di quello Senior che, salvo slittamenti, dovrebbe inaugurarsi il 23 ottobre da Las Vegas, negli Stati Uniti, paese ancora fortemente colpito dal Covid-19.

Nei prossimi giorni invece è atteso il responso circa lo svolgimento della rassegna itinerante della categoria Junior, secondo diverse indiscrezioni ormai compromessa.

Foto: Valerio Origo