Pattinaggio artistico, Grand Prix 2020-2021: a rischio lo svolgimento della Cup Of China

Il cammino della prima parte di stagione di pattinaggio artistico si fa sempre più in salita. Quando è ancora incerto il destino del Grand Prix Junior, in questo momento in bilico a causa di ben tre appuntamenti annullati, nella giornata di oggi è arrivata una notizia che potrebbe condizionare la programmazione anche del circuito della massima categoria.

La Cina infatti ha appena comunicato di aver cancellato tutti gli eventi sportivi previsti per il 2020, ad eccezione di quelli validi come dei veri e propri test organizzativi di prova in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Stando a questa decisione sembra traballare e non poco il regolare svolgimento della Cup Of China, pianificata dal 6 all’8 novembre nella città di Chongqing. Un’ulteriore problema da risolvere per la Federazione Internazionale che, anche se ancora manca l’ufficialità, con molta probabilità si troverà costretta a sostituire nuovamente la tappa come già accaduto due anni fa.

Al momento invece sembrano salve le Finali, previste proprio a Pechino dal 10 al 13 dicembre, come confermato dal Vice Presidente dell’ISU Alexander Lakernik: “Per quanto riguarda la Finale non è stato ancora discusso se si svolgerà entro i termini concordati in origine. Tuttavia, si tratta di un evento di prova per le Olimpiadi, quindi potrebbe svolgersi regolarmente“, ha detto il russo intercettato dai microfoni dell’agenzia TASS, specificando che però non si è ancora discusso in Federazione sull’argomento. Si preannunciano giorni di fuoco.

Foto: Pier Colombo