Pattinaggio artistico, Alexander Lakernik sul futuro della stagione: “Il 10 dicembre la decisione sugli Europei”

Il futuro delle competizioni più importanti della stagione di pattinaggio di figura – I Campionati Europei di Zagabria (Croazia), previsti dal 25 al 31 gennaio, e la rassegna iridata di Stoccolma (Svezia), programmata dal 22 al 28 marzo 2021 – è quanto mai appeso a un filo. Il protrarsi dell’emergenza sanitaria e la totale imprevidibilità dei prossimi mesi sta mettendo, ragionevolmente, a durissima prova la Federazione Internazionale che, al momento, sta provando tutte le strade possibili per garantire lo svolgimento dei due eventi.

Contattato dall’Olimpic Channel il Vice Presidente delI’ISU, il russo Alexander Lakernik, ha dato un piccolo aggiornamento sul quadro generale, riassumendo quanto successo nelle settimane precedenti: “Ad essere onesti, la situazione è, ovviamente, difficile. La fine della scorsa stagione è stata accartocciata, il Campionato del Mondo non si è svolto e quindi la maggior parte degli atleti ha avuto una pausa piuttosto lunga dall’allenamento. Per quanto abbiamo potuto, abbiamo trasformato parte delle tappe del Grand Prix sotto forma di tornei casalinghi, ed è stata una buona idea. In questo caso c’erano meno restrizioni di movimento e gli atleti non hanno dovuto lasciare il proprio Paese. Le tappe si sono svolte negli Stati Uniti, Cina, Russia e Giappone. Purtroppo quelle in Canada e Francia sono state annullate, ma questa non è stata una scelta dell’ISU: è successo a causa della situazione nei Paesi, ed è stata una decisione dei rispettivi Governi“.

Loading...

Loading...

La seconda autorità dell’International Skating Union ha quindi illustrato il piano per i prossimi giorni che, da quanto si apprende, saranno cruciali innanzitutto per la decisione sugli Europei e, successivamente, per gli altri appuntamenti rimasti pianificati: “L’ISU farà ogni sforzo per garantire che ci sia un Campionato del Mondo. Il 10 dicembre il Consiglio di organizzazione discuterà circa lo svolgimento del Campionato Europeo: la situazione in Croazia non è molto buona. Non abbiamo abbandonato del tutto l’idea di tenere le finali del Grand Prix. Non si potranno svolgere in Cina, ma la questione non è chiusa. Forse sarà possibile tenere le Finali in un altro luogo: per questo è necessario determinare dove e in quale arco di tempo. Forse avrebbe senso spostare qualcosa alla fine della stagione tenendo in considerazione il mese di aprile“.

Lakernik ha inoltre suggerito di proseguire, al momento, con le gare a carattere domestico o, al massimo, con trofei organizzati con Paesi compatibilmente vicini liberi dalle restrizioni in termini di viaggio: “Prendo atto che in queste condizioni il ruolo delle Federazioni Nazionali è grande: ora vale la pena organizzare più competizioni Nazionali o al massimo tra Paesi vicini. Meglio quindi ampliare il calendario delle competizioni locali, come, ad esempio, ha fatto la Federazione Russa di pattinaggio di figura in relazione alle tappe della Coppa di Russia, dove i più forti erano obbligati a partecipare. Sì, non tutto ha funzionato, ma nonostante ciò le gare si sono svolte lo stesso“.

Il Vice presidente infine non ha chiuso la porta a un possibile rinvio della rassegna continentale: “Ci sono due domande: vale la pena rimandare il torneo e, in caso affermativo, per quanto tempo? In questo momento c’è la possibilità di spostare le date: non c’è il Campionato dei Quattro Continenti, né il Mondiale Mondiale Junior. Ci sono due mesi tra l’Europeo e il Campionato del Mondo. Forse ha un senso un trasferimento. Ma queste sono tutte idee. La decisione sarà presa dal Consiglio ISU“.

