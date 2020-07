Orario MotoGP, GP Spagna 2020: programma tv prove libere, qualifiche e gara. Guida DAZN e Sky, differite TV8

Nel weekend del 17-19 luglio andrà in scena il GP di Spagna 2020, prima tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. Sarà il tracciato iberico a ospitare l’inizio di questa tormentata stagione, il campionato doveva incominciare a marzo ma la pandemia ha costretto a uno stravolgimento del calendario e al rinvio di oltre quattro mesi. Finalmente tutto è pronto per ripartire, si correrà a porte chiuse ma l’importante è tornare ad accedere i motori dopo cinque mesi dagli ormai dimenticati test di febbraio. Si preannuncia grande spettacolo in terra andalusa, l’attesa è spasmodica per un appuntamento sentitissimo che rappresenterà un momento di rinascita dopo questo periodo così difficile. Si preannuncia una stagione di MotoGP davvero imperdibile ed emozionante.

Si partirà venerdì 17 luglio con le due sessioni di prove libere, poi sabato spazio alle ultime ore di prove libere e alle qualifiche, domenica grande show con le varie gare. Primo appuntamento dell’anno per la MotoGP mentre Moto2 e Moto3 erano già scese in pista a inizio marzo in Qatar, poco prima che esplodesse l’emergenza sanitaria. Marc Marquez sarà come sempre il grande favorito della vigilia in sella alla sua Honda, il Campione del Mondo è l’uomo da battere e sembra essere una spanna sopra tutti gli altri. Lo spagnolo se la dovrà vedere principalmente con le Yamaha di Fabio Quartararo e Maverick Vinales, senza dimenticarsi di Valentino Rossi che non smetterà al termine di questa stagione e proseguirà in Petronas il prossimo anno. Rebus attorno alle Ducati con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci desiderosi di mettersi in mostra al pari delle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Spagna 2020, prima tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, in differita tv su TV8.

CALENDARIO GP SPAGNA MOTOGP 2020: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 17 LUGLIO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.50-12.20 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.05-16.35 MotoE, prove libere 2

SABATO 18 LUGLIO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.50-12.20 MotoE, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, qualifiche 1

13.00-13.15 Moto3, qualifiche 2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifiche 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifiche 2

15.10-15.25 Moto2, qualifiche 1

15.35-15.50 Moto2, qualifiche 2

16.05 MotoE, EPole

DOMENICA 19 LUGLIO:

08.20-08.40 Moto3, warm-up

08.50-09.10 Moto2, warm-up

09.20-09.40 MotoGP, warm-up

10.05 MotoE, gara

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP SPAGNA MOTOGP 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E IN STREAMING, DIFFERITA TV E REPLICHE

PROVE LIBERE (VENERDÌ 17 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere della MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere 2 della MotoGP alle ore 16.10, 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

PROVE LIBERE (SABATO 18 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere della MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

QUALIFICHE (SABATO 18 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle qualifiche della MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle qualifiche di tutte le classi.

Differita tv delle qualifiche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky): sintesi dalle ore 15.30.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche della MotoGP alle ore 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle qualifiche di tutte le classi.

WARM-UP (DOMENICA 19 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN del warm-up di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport del warm-up di tutte le classi.

GARA (DOMENICA 19 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle gare di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle gare di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle gare di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle gare di tutte le classi.

Differita tv delle gare su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky): Moto3 alle ore 14.15, Moto2 alle ore 15.30, MotoGP alle ore 17.15.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) della gara della MotoGP alle ore 17.00, 19.00, 22.15, 23.45 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle gare di tutte le classi.

Foto: Shutterstock